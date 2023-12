Le nuove frontiere del Metaverso, senz'altro. Le auto a guida automatica. I satelliti. Addirittura la corsa allo Spazio. Certo. Ma vuoi mettere un bel piatto di paccheri all'ora giusta, tra un appuntamento e l'altro di una frenetica giornata romana. Capita così che una tranquilla strada del quartiere Prati improvvisamente si riempia di moto, auto, van, lampeggianti, uomini in divisa, in borghese 'formale' e in tenuta da squadra speciale, tutti con auricolare d'ordinanza. E che alla testa del ragguardevole corteo ci sia una Tesla bianca.

Insomma, come si capisce subito, come per tutti i segreti capitolini, a pranzo da Sicilia in Bocca dietro piazza Strozzi c'è Elon Musk, star indiscussa di Atreju 2023. Il tempo di due chiacchiere con lo staff e alcuni amici - chi sa se anche per questioni di affari - e poi si riparte. Eccolo Musk, con il figlioletto Tau sulle spalle, Musk salutare la piccola folla che lo attende all'uscita dal locale. Senza fermarsi, il patron di X, Tesla e altro ancora, sistema in auto il bambino e poi prende posto a sua volta all'altro della vettura che li attende con le portiere ad ala di gabbiano spalancate. Riprende il giro di impegni.

Poco prima Musk era atterrato sul palco di Fratelli d’Italia, dove si prende subito la scena appena arriva con il figlio piccolo sulle spalle che non vuole staccarsi dal padre quando inizia a parlare: un segnale dell'importanza attribuita dal miliardario alla questione demografica, come confermato dall'ad di Tesla nel suo intervento. Tanti gli applausi dalla platea. Ad ascoltarlo in prima fila è rimasto il premier albanese Edi Rama seduto al fianco di Giorgia Meloni.

«È importante avere figli, senza figli non ci sono nuove generazioni», dice Musk. «Potrà sembra scontato, ma senza figli non avremo una nuova generazione. Sono favorevole all'espansione dell'umanità e alla creazione di un futuro entusiasmante», prosegue il magnate. Se gli italiani non faranno più figli «la loro cultura scomparirà» perché l'Italia è fatta dagli italiani, e senza le persone le culture scompaiono. «Quando guardo ai tassi di natalità sono deprimenti: calano ogni anno. Il mio primo consiglio ai leader e alle persone in generale è di garantirsi di avere figli per le nuove generazioni. Tutti gli incentivo utili per rendere più facile avere figli sono saggi. Questo è fondamentale, e non posso sottolinearlo a sufficienza». Musk sottolinea che alcuni paesi «di questo passo in tre-quattro generazioni si ridurrebbero a un decimo della popolazione attuale" e ricorda come la Cina rischia di perdere in poco tempo l'equivalente della popolazione degli Stati Uniti».

«Sono a favore dell'immigrazione legale: se qualcuno vuole lavorare regolarmente e quindi è un valore per il paese in cui arriva perché no? – prosegue Musk -. Per me l'unico criterio dovrebbe essere quello di valutare se un immigrato può essere un 'contributo' al paese d'approdo. Voglio essere cauto, non intendo dire che tutti gli immigrati illegali sono 'cattivi'. Ma se il processo non è controllato come si fa a sapere chi entra in un paese?».