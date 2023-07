«La libertà di manifestazione del pensiero deve essere sempre massima e garantita a tutti, ma trova il suo limite nel rispetto delle persone». Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro

Sangiuliano, che ha scritto una lettera al presidente del Maxxi, Alessandro Giuli, per chiedere spiegazioni su quanto accaduto e dopo le proteste di alcuni dipendenti del museo Maxxi per l’intervento del sottosegretario a una serata con Morgan. «Sono da sempre e categoricamente lontano da manifestazioni sessiste e dal turpiloquio, che giudico sempre e in ogni contesto inammissibili e ancor più in un luogo di cultura e da parte di chi rappresenta le Istituzioni. Il rispetto per le donne è una costante della mia vita. Per me - ha proseguito - essere conservatori significa avere una sostanza, uno stile e anche un’estetica di comportamento». «Anche le forme dell’espressione non devono mai ledere la dignità altrui. Le istituzioni culturali, e so che Alessandro Giuli è d’accordo con me, devono essere aperte e plurali ma lontane da ogni forma di volgarità. Chi le rappresenta deve mantenere un rigore più alto di altri», ha concluso il ministro.

Apprezzamento per la posizione del ministro Sangiuliano è arrivato da vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi: «Le parole del ministro Sangiuliano rappresentano lo stile del governo Meloni: rispetto per il pluralismo ma rifiuto di qualsiasi esternazione sessista o volgare. Ci sono personalità estrose e provocatorie - continua Antoniozzi - che hanno una loro identità. Basterebbe ricordare Carmelo Bene, straordinario attore teatrale, per comprendere come a volte la dialettica assume contorni che rientrano più nella cifra stilistica della provocazione ma chiunque abbia incarichi pubblici è chiamato alla continenza e al rispetto del senso della misura». «Si può e si deve fare politica - conclude Antoniozzi - non esimendosi dallo scontro ma sempre nel rispetto delle persone e delle sensibilità: il nostro governo, iniziando dal presidente, è stato spesso oggetto in questi mesi di volgarità da parte di settori culturali, politici e giornalistici e anche questo non va bene e non c’entra nulla con la libertà di espressione».

Anche per Amedo Laboccetta, presidente dell’associazione culturale Polo Sud ed ex deputato, la cultura «non può andare a braccetto con la volgarità. Vittorio Sgarbi è un amico ma un uomo di governo non può esprimersi con un linguaggio da osteria. La sua al Maxxi è stata una pericolosa caduta di stile, che offre un assist insperato agli avversari del governo Meloni e in particolare al ministro Sangiuliano, che sta portando avanti un lavoro eccezionale. Sono convinto che l’amico Sgarbi, uomo straordinariamente intelligente, riconoscerà la brutta scivolata».