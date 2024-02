Il maltempo sta causando disagi anche nelle zone non montane del Nord e Centro Italia. In Veneto c’è allerta rossa per frane e colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari nei bacini Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Probabile rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Innalzamenti diffusi dei livelli della rete idrografica secondaria che per le zone in allerta rossa potranno risultare rilevanti e con estese inondazioni e diffuso trasporto di sedimenti.

«La situazione è critica, ci sono allagamenti importanti in particolare nella zona del Retrone. Evitate in tutta la città interrati e sottopassi. Limitate gli spostamenti per consentire gli interventi di soccorso e della protezione civile». Così il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, in un aggiornamento sulla pagina facebook del comune di Vicenza in merito all’emergenza maltempo nella città veneta.