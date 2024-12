Davide Casaleggio, figlio del cofondatore del Movimento 5 Stelle Gianroberto Casaleggio, ha rilasciato dichiarazioni significative durante la trasmissione radiofonica “Giù la maschera” su Radio 1. Secondo il presidente della Casaleggio Associati e fondatore dell’Associazione Rousseau, il modello attuale del Movimento 5 Stelle non è più efficace.

«Se questo modello funziona, la risposta è chiaramente no. Oggi ci sono nuovi modi per far partecipare i cittadini, come l’intelligenza artificiale, che sta creando un nuovo spazio di partecipazione a costi ridotti» ha dichiarato. Casaleggio ha sottolineato il crollo dei voti del M5S nelle elezioni regionali, comunali ed europee come prova della necessità di un cambiamento.

L’intelligenza artificiale come futuro della politica

Casaleggio ha evidenziato come l’intelligenza artificiale stia già trasformando il panorama politico globale. Ha citato il caso del Pakistan, dove un leader politico incarcerato ha vinto la campagna elettorale utilizzando un avatar virtuale. «Questo tipo di utilizzo sta trasformando la politica. Dopo Internet, la tecnologia permetterà la nascita di movimenti sintetici» ha spiegato.

La frattura tra Grillo e Conte

Nel frattempo, Beppe Grillo ha preannunciato un «delicato messaggio» che sarà pubblicato sui suoi canali digitali. Accompagnato da una foto con Gianroberto Casaleggio, il messaggio sembra voler richiamare le origini del Movimento. Tuttavia, le tensioni con Giuseppe Conte e la gestione attuale del M5S rappresentano un tema caldo che divide i vertici e confonde la base elettorale.