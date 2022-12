E DRAGHI RICEVE ZUCKERBERG A PALAZZO CHIGI

Un nuovo Consiglio dei ministri ha definito ieri le modalità con cui verrà erogato il bonus una tantum di 200 euro per contrastare la diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie, derivante dall’inflazione. Il contributo arriverà direttamente nella busta paga di giugno ai lavoratori dipendenti, mentre ai pensionati verrà erogato con la pensione di luglio tramite l’Inps. Per i lavoratori autonomi verrà creato un fondo ad hoc, dal quale potranno attingere sempre a luglio. Come già deciso la scorsa settimana, il bonus verrà erogato a chi ha un reddito inferiore a 35mila euro ma, questa la novità, anche ai disoccupati, mentre sono esclusi i percettori del reddito di cittadinanza. Altra novità la creazione di un fondo da 100 milioni di euro dal quale attingere per un bonus di 60 euro a studenti e lavoratori per l’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Poco prima, il governo aveva raggiunto l’accordo con i partiti di centrodestra che ne fanno parte, Forza Italia e Lega, sulla delega fiscale e la riforma del catasto, così da scongiurare il voto di fiducia e con soddisfazione da parte di Salvini e Berlusconi. Nell’accordo viene eliminato ogni riferimento al sistema duale, rimangono i regimi cedolari esistenti e viene garantita un’armonizzazione del sistema fiscale. Il catasto verrà quindi aggiornato, ma senza cambiamenti rispetto ai criteri attuali e di fatto escludendo ogni aumento di tasse sulla casa, come più volte ribadito dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.

In mattinata lo stesso Draghi ha incontrato il presidente e amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, assieme al ministro per l’Innovazione tecnologia, Vittorio Colao. «Per dare vita al metaverso sarà necessario uno sforzo congiunto tra aziende, mondo politico e società civile - ha dichiarato un portavoce di Meta al termine dell’incontro - Oggi ( ieri, ndr) abbiamo confermato la nostra collaborazione con il governo italiano per valorizzare i punti di forza del paese nei settori tecnologico e del design e identificare futuri investimenti».