«Il confronto in parlamento con Nordio è stato deludente». Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in visita al mercato rionale di San Giovanni di Dio a Roma, sulla possibilità di appoggiare, con una mozione di sfiducia, la raccolta firme lanciata da alcuni quotidiani per chiedere le dimissioni del ministro Nordio.

«Ci preoccupa la prospettiva, delineata da questa maggioranza, che ci porta a ritenere che possa essere a rischio il 41 bis, che possa essere compromessa la capacità di investigare mafia e corruzione con questo dibattito che hanno aperto per limitare le intercettazioni e ci preoccupa molto, in prospettiva, anche il disegno, facendo saltare l'obbligatorietà dell'azione penale e la separazione delle carriere, di voler asservire il potere giudiziario al potere politico. Questo disegno lo contrasteremo fortemente. Sulle misure con cui contrastarlo ci riserviamo una valutazione».