«È scandaloso che sia sotto processo per aver fatto rispettare la legge». Lo scrive sabato Elon Musk su X commentando un post su Matteo Salvini, dell'opinionista olandese Eva Vlaardingerbroek che afferma come «a differenza altri al potere, Matteo Salvini non si è limitato a “promettere” un “blocco navale” per fermare le migrazioni di massa, lo ha effettivamente fatto - e ora è sotto processo per questo. Persone disposte a pagare il prezzo e ad anteporre i propri principi alla politica sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in Europa».

La risposta del leader della Lega

«Ringrazio Elon Musk per il sostegno. Rischio 15 anni di carcere per aver difeso, da ministro dell'Interno, i confini, l'onore e la dignità del mio Paese. Sto affrontando il processo a testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto», scrive a sua volta su 'X' Matteo Salvini, in risposta al tweet del patron di Tesla. «Credo che il nostro Paese non sarà pienamente libero, democratico e sviluppato senza una riforma profonda e urgente del sistema giudiziario. Vale la pena ricordare, però, che tutti i partiti di sinistra hanno incredibilmente votato per mandarmi a processo, forse pensando di potersi liberare politicamente di me. Ma non mi fermeranno», dice poi con un post in inglese su Twitter il vicepremier Matteo Salvini.