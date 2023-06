Elly Schlein cambia idea e parteciperà alla manifestazione indetta dal Movimento 5 Stelle contro la precarietà e contro il governo Meloni. «Ieri ci siamo sentiti con Elly Schlein e mi ha anticipato che passerà in piazza per un saluto», dice Giuseppe Conte all'Agi. La segretaria del Pd oggi pomeriggio, alle 14, si affaccerà dunque a piazza della Repubblica, dove partirà il corteo del Movimento per protestare contro lo smantellamento del reddito di cittadinanza e per chiedere il salario minimo, battaglia sposata anche dai dem.

«Non è una battaglia dei 5 stelle, ma una questione vitale per i cittadini. Il governo è invece sordo a tutto questo e concentrato su armi e munizioni», aveva detto ieri Conte. «La manifestazione è aperta a tutte le forze politiche, sociali e civiche, ma i protagonisti sono i cittadini comuni che il governo non vede e che vivono le difficolta' dovute alle politiche di questo governo».