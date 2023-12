«A me sembra che ci sia stato un rumore sproporzionato su un accordo secondo me naturalissimo tra due Paesi con nomi diversi ma che sono parti dello stesso popolo». Il premier albanese, Edi Rama, intervenendo oggi ad Atreju afferma che l'accordo con l'Italia sui migranti «non è incostituzionale» e si dice «fiducioso» sull'esito del ricorso presentato dall'opposizione albanese alla Corte Costituzionale che ha bloccato la ratifica dell'accordo da parte del Parlamento di Tirana.

«Attendiamo con calma la decisione», ha aggiunto, sottolineando che la Corte «ha fatto il suo dovere» accogliendo il ricorso, e che questo è «la prova che l'Albania è un Paese democratico». In prima fila c’è anche Giorgia Meloni ad ascoltare Edi Rama, molto applaudito dalla platea. Anche la leader di Fratelli d'Italia ha battuto le mani a vari passaggi dell'intervento di Rama. «Se c'è una ragione per cui ho un grande rispetto per quello che Giorgia cerca di fare, non è solo lei andata contro tutti i pronostici dell'apocalisse fascista, ma è il cercare di convincere l'Europa che bisogna lavorare insieme». «Se mi permetti Giorgia - ha aggiunto Rama - forse non sarà corretto verso di te ma mi sembra che stai facendo qualcosa di molto importante passando da un sovranismo nazionale verso la ricerca di un sovranismo europeo, nel senso che l'Europa deve svegliarsi e capire come deve muoversi per le prossime generazioni». In quest'ottica, Rama, ha sottolineato che con l'accordo con l'Albania, l'Italia «non sta cercando di trasferire il problema ma sta cercando di allargare lo spazio per gestire questo percorso mentre tratterà questo problema».

A salire sul palco di Atreju con 45 minuti di ritardo anche Elon Musk. Per il dibattito con Nicola Porro il fondatore di Space X e Tesla si presenta con uno dei suoi figli in braccio: un segnale dell'importanza attribuita dal miliardario alla questione demografica, come confermato dall'Ad di Tesla. «È importante avere figli, senza figli non ci sono nuove generazioni», sottolinea. «Potrà sembra scontato, ma senza figli non avremo una nuova generazione. Sono favorevole all'espansione dell'umanità e alla creazione di un futuro entusiasmante», ha detto il miliardario. «Ogni anno guardo ai tassi di natalità ed è deprimente. Sembrano calare ogni anno», ha detto Musk. «Il mio primo suggerimento ai leader di governo e alle persone in generale sarebbe di assicurarsi di avere figli per creare la nuova generazione. Ogni incentivo utile ad avere la nuova generazione sarebbe lungimirante».