È morto dopo una lunga malattia a 86 anni Vittorio Prodi, fratello dell’ex presidente del Consiglio Romano. Un nuovo lutto per l’ex premier dopo la morte della moglie, Flavia Franzoni. dopo una lunga malattia. Vittorio Prodi, fisico e docente dell’università di Bologna, era stato presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, quando era stato eletto al Parlamento europeo per l’Ulivo. Era stato riconfermato per un secondo mandato a Strasburgo nel 2009. È stato anche presidente dell’Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992.

Tra i primi a esprimere il suo cordoglio Enrico Letta che su Twitter scrive: «Piango la scomparsa di Vittorio Prodi, amico e compagno di viaggio, sempre impegnato e attento a come coniugare al futuro i valori di giustizia e di solidarietà. Un grande, fraterno abbraccio a Romano e a tutti i suoi cari».

Andrea De Maria, deputato Pd, ricorda «l’uomo delle istituzioni di grande intelligenza e umanità. Con lui ho condiviso tanti momenti di incontro e di impegno. Ricordo con quanta passione, da Presidente della Provincia di Bologna, fu protagonista della nascita della Scuola di Pace di Monte Sole a Marzabotto. Vittorio ha meritato davvero la riconoscenza della nostra comunità civile e politica».