«Sono ancora ottimista, il governo non rischia. Questo governo non si fa senza. Il governo è nato con i, non si accontenta di un appoggio esterno ». Il presidente del Consiglio,, si esprime così aprendo la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. «L'interesse degli italiani è preminente nei nostri legislatori e nelle forze che sostengono questo governo». «All'inizio del governo - ricorda - durante le consultazioni preliminari ho detto a tutti "questo governo non si fa senza Cinquestelle" e questa resta la mia opinione». «Nessuno lo ha chiesto, tutti hanno escluso questa possibilità o questa esigenza», dicerispondendo ad una domanda sull'ipotesi di rimpasto. «Ilha dato un contributo importante all'azione di governo in questi ultimi mesi, sono certo che continuerà a darli nei prossimi mesi. Il presidenteha confermato che non è intenzione deluscire dal governo» o «limitare l'appoggio all'appoggio esterno. Mi baso su queste rassicurazioni. Il governo è nato con i, non si accontenta di un appoggio esterno. Valuta troppo il contributo dato daiper accontentarsi di un appoggio esterno». Negli ultimi 2 giorni, si è parlato di voci e rumors secondo cui Draghi avrebbe chiesto ala rimozione di Giuseppe Conte dai vertici del. «Non ho mai fatto queste dichiarazioni. Mi dicono che ci sono riscontri oggettivi: vediamoli, li aspetto. Non ho mai neanche pensato di entrare nelle questioni interne di un partito.Lavoro come tutti i membri del governo per l'interesse degli italiani, non capisco perché mi si voglia tirare dentro questa faccenda, che mi è estranea. In ogni caso, sono in contatto con». «Permettetemi una considerazione sull'azione di governo. I risultati importanti sul fronte internazionale e sul fronte nazionale sono il merito di questa maggioranza, di saper prendere decisioni con generosità e con l'interesse dell'Italia come bussola», esordisce. «Abbiamo davanti molte sfide: dalla guerra inalai rincari energetici, alla siccità. Sono convinto che potremo superare queste sfide se sapremo mostrare la stessa convinzione che abbiamo mostrato in questi mesi di governo».