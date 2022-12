PHOTO



"Io il contratto l'ho firmato con Salvini e non con Giorgetti". Parole del vicepremier grillino Di Maio che replica così al sottosegretario leghista che aveva manifestato più di una perplessità, per così dire, nei confronti dell'alleanza di governo con i 5Stelle. "Il reddito di cittadinanza rischia di alimentare il lavoro nero", aveva infatti dichiarato Giorgetti nel corso di un convegno con Giorgia Meloni. «Purtroppo - aveva rincarato - il programma elettorale di M5s al Sud ha registrato larghi consensi probabilmente anche perché era previsto il reddito di cittadinanza.Credo che abbia orientato pochissimi elettori della mie zone. Magari è l’Italia che non ci piace ma con cui dobbiamo confrontarci e governare». Oggi la replica di Di Maio, il quale ha ricordato a giorgetti che il reddito di cittadinaza "è nel contratto" insieme alle pensioni minime più alte".