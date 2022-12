PHOTO



Ricordate il famoso “questo lo dice lei” che la grillina Laura Castelli rivolse al basito Pier Carlo Padoan, professore di economia, ex ministro delle finanze, vice segretario dell’Ocse, ecc... Allora si parlava di spread e Castelli interveniva con la sicumera che neanche Adam Smith. Ecco, ci risiamo, e ringraziamo Tommaso Notaristefano per la segnalazione. Stavolta la protagonista è Roberta Lombardi che condivide con Castelli la militanza nello stesso partito: il Movimento 5Stelle, ovviamente. Fatto sta che secondo Lombardi sarebbe ora che al Colle salisse un giovane. Leggete che ha risposto la grillina di fronte alla replica della povera giornalista, la quale ha osato farle presente che in effetti il presidente della Repubblica non può avere meno di 50 anni. Ecco a voi lo scabio di battute integrale... Roberta Lombardi ( M5S ) a Radio Radicale:“Basta con questi vecchi, ci vorrebbe un giovane a Presidente della Repubblica”. Giornalista: “Be’ ma deve avere 50 anni”. Lei: “E dove sta scritto?”. Giornalista: “Nella Costituzione” Lei: “Ora non ci attacchiamo a questi formalismi”.