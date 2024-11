Riunione “lampo” del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Il Cdm si è concluso infatti dopo circa 15 minuti, con l’approvazione, tra l’altro, del dl Giustizia. Tra le disposizioni approvate, anche quella che proroga il termine per le elezioni dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Cassazione. Pertanto le elezioni previste per il 2024 sono rimandate ad aprile 2025.

Il primo incontro dopo la “crisetta” di governo registra l’assenza di Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, infatti, è rientrato a Milano per motivi familiari senza prendere parte al Cdm. All’ordine del giorno oltre al dl giustizia, lo schema di disegno di legge per ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014 e lo schema di disegno di legge per ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.