PHOTO



Carlo Calenda ha giurato da ministro per lo Sviluppo Economico nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia ha avuto luogo questo pomeriggio al Quirinale.CHI E' IL NUOVO MINISTROVice ministro dello Sviluppo economico nei governi Letta e Renzi e da marzo 2016 Rappresentante dell'Italia presso l'Unione europea, Carlo Calenda, 43 anni, è figlio dell'economista Fabio e della regista Cristina Comencini. Laureato in giurisprudenza, approda nel 1998 alla Ferrari come responsabile relazioni con i clienti e con le istituzioni finanziarie, e poi a Sky come responsabile marketing. In Confindustria viene nominato assistente del presidente e poi direttore dell'area strategica e affari internazionali durante la presidenza di Luca Cordero di Montezemolo, dal 2004 al 2008. Successivamente è direttore generale di Interporto Campano e presidente di Interporto Servizi Cargo. Coordinatore politico dell'associazione Italia Futura, nel 2013 è candidato alle elezioni politiche nella lista di Scelta Civica nella circoscrizione Lazio 1 della Camera, ma non viene eletto. Il 2 maggio 2013 viene nominato Vice ministro dello Sviluppo Economico nel Governo Letta, e confermato in tale incarico nel Governo Renzi, con delega al commercio estero. Nel febbraio 2015, insieme ad altri esponenti di Scelta Civica, dichiara concluso il progetto del suo partito e aderisce al Pd. Il 20 gennaio 2016 è nominato dal governo Renzi come Rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea. Nel suo passato c'è anche una breve esperienza come attore: a 10 anni nello sceneggiato tv 'Cuore' diretto dal nonno Luigi Comencini, interpreta il protagonista Enrico Bottini.