I Conservatori e Riformisti (COR), sotto la guida di Raffaele Fitto, annunciano l'iniziativa del 22 ottobre "Convenzione blu'', una «chiamata a tutti quei cittadini che credono che possiamo rendere più ricco, più giusto e più felice il nostro Paese», scrive l'ex Ministro del Governo Berlusconi IV. Tra loro c'è anche Daniele Capezzone.Capezzone, perché voterà No al referendum?Primo: perché Renzi ha respinto i nostri emendamenti. Chiedevamo un vero passaggio alla Terza Repubblica: abolizione secca del Senato (non un dopolavoro per consiglieri regionali), tetto fiscale in Costituzione, presidenzialismo. Ha detto no. Secondo: perché la riforma renziana crea caos. 10 diversi procedimenti legislativi (10!): un paradiso per ricattatori e frenatori. Il contrario della narrazione "etrusca".Stefano Parisi lancia la convention "Energie per l'Italia". Che futuro ha questo centrodestra?Non mi convince la prospettiva da Nazareno 2 che purtroppo si intravede dietro l'operazione Parisi. Il centrodestra ha bisogno come il pane di una gara di idee, di una competizione (noi proponiamo primarie sul modello Usa). E poi di ritrovare un software liberale perduto: per questo da due anni proponiamo uno shock fiscale, un attacco forte alle tre malattie tasse-spesa-debito.Al contrario voi vi siete riuniti sotto lo slogan "Ripartiamo".Con Raffaele Fitto terremo il 22 ottobre una Convenzione Blu. No al referendum e primarie Usa. E quattro punti: rinegoziare in UE; shock fiscale; riforma delle pensioni dalla parte dei giovani (i veri derubati di soldi e futuro); modello canadese e australiano sull'immigrazione. Il punto centrale è la scossa fiscale: 48 miliardi in meno di tasse e spesa (con emendamenti già dichiarati tecnicamente ammissibili).Carlo Nordio, proprio su questo giornale, ha sostenuto che "Ai magistrati la politica dovrebbe essere vietata per legge". Lei è d'accordo?Ammiro Carlo Nordio per le sue posizioni coraggiose su separazione delle carriere, fine dell'obbligatorietà dell'azione penale, intercettazioni. E (se posso) è notevole pure la sua attività letteraria: il suo Overlord è straordinario. Secondo me, ha ragione anche stavolta. E lo dice a difesa della credibilità dei magistrati: se poi ti candidi, la tua attività precedente sarà riletta in chiave politica.Quanto è grave la crisi dei 5 stelle?Stanno "cappottando in parcheggio". Né idee né competenza: eppure dalle dimissioni di Marino alle elezioni, avevano avuto 9 mesi (una gravidanza!) per predisporre uno straccio di squadra e di agenda. Poi c'è il modo tragicomico con cui si sono sottratti alle loro stesse "regole": lo streaming, la trasparenza. Saranno travolti dal nuovo "1992" che loro stessi avevano pensato di poter cavalcare.