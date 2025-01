Un esposto dettagliato sui guasti che hanno generato i ritardi dei treni, sulla linea ad alta velocità, è stato presentato dalle Ferrovie dello Stato alla Digos della Questura di Roma. Nell’atto, al vaglio degli investigatori, si ipotizza il sabotaggio. L’esposto verrà trasmesso alla procura della Repubblica di Roma che, dopo aver stabilito la competenza territoriale, lo invierà alle procure competenti che, secondo quanto apprende LaPresse, potrebbero essere quelle di Firenze ed Arezzo.

Anche oggi la circolazione ferroviaria è rallentata per un guasto alla linea a Verona Porta Nuova ed è stato richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione, con i treni Alta Velocità e Regionali che possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti. Mentre il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è “assediato” dalle opposizioni.

Le reazioni

«Sei stato al governo più tempo di me, buffone. Da quando tu fai il ministro, è un ritardo continuo. Ma perché non ti dimetti come ti stanno chiedendo migliaia di cittadini?», tuona su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi, replicando al ministro dei Trasporti Matteo Salvini e rilanciando la petizione avviata da Iv per chiederne le dimissioni. «Meloni sarà ricordata come quella che, quando era al governo, non c’era un treno che arrivava puntuale», dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Di Martedì, su La7. «L’unico spostamento che interessa a Salvini è il suo: al ministero degli interni», aggiunge.

«Che fine ha fatto Salvini? Le Stazioni di Milano e Roma in ginocchio nei giorni scorsi, oltre 100 casi di interruzioni e criticità sulla linea ferroviaria da inizio anno, ma il Ministro dei Trasporti Salvini non viene in Parlamento, non spiega ai cittadini, non si ha notizia di provvedimenti, interventi e decisioni drastiche per rimediare a questi disastri», scrive Giuseppe Conte sui social. «Dai suoi social leggiamo ora che sta tentando di fare concorrenza al Ministro degli Esteri, incontrando il Ministro degli Esteri del governo criminale di Netanyahu per dirgli ’potete contare su di noì. Poco fa la Lega è uscita per sostenere gli esposti di Ferrovie contro i disservizi dei treni. Lo dicano chiaramente: hanno sospetti di complotti anche su questo?». «Il nostro sospetto, invece, che sta diventando giorno dopo giorno sempre più fondato, è che non ci sia né un Ministro dei Trasporti né una Premier che prenda in mano il dossier: Meloni dove sei? Ma agli italiani ci pensate? Occupatevi dei problemi e proponete azioni e soluzioni. Siete al Governo, sveglia!», conclude il leader M5S.

«Anche oggi Matteo Salvini fa il ministro dei Trasporti domani, anche oggi migliaia di utenti che avrebbero dovuto viaggiare sono costretti a vivere la via crucis dei treni italiani. Nel frattempo, il ministro Salvini ha incontrato il ministro degli esteri israeliano, ha twittato su fatti di cronaca nera, processi, raccolta fondi per Carabinieri. Ha fatto di tutto, tranne che occuparsi di treni. Quando si dimetterà, sarà già troppo tardi», afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

Ciriani al question time: “Ritardi in linea con gli scorsi anni”

«I ritardi che si registrano sulle diverse tipologie di collegamento ferroviario si attestano su percentuali in linea con quelle degli ultimi anni. Il tasso di puntualità è, infatti, del 74% per le Frecce, dell’82,6% per gli Intercity e dell’88,9% sui treni Regionali. Le ragioni dei ritardi sono riferite per circa il 34% all’affidabilità dell’infrastruttura e per circa il 25% al materiale rotabile. La restante quota trova origine in cause esterne al sistema ferroviario e nelle conseguenti ripercussioni sulla circolazione», spiega il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenendo in Question Time alla Camera sul tema dei ritardi ferroviari. «Va quindi precisato che non ci troviamo di fronte a problemi cronici, ma che vanno letti nel più ampio contesto di un sistema che ha visto intensificare significativamente gli interventi necessari alla manutenzione e al potenziamento della rete infrastrutturale e tecnologica, finanziati anche con risorse PNRR», ha aggiunto Ciriani.

«I crescenti volumi di traffico e la presenza dei numerosi cantieri sulla rete, in virtù della mole di investimenti attualmente in corso, generano inevitabili effetti sul servizio di trasporto e situazioni di disagio come quelle a cui abbiamo assistito di recente. Per questa ragione, sono in corso approfondimenti per la rimodulazione e razionalizzazione dell’offerta da parte di Rfi, d’intesa con le imprese ferroviarie, gli stakeholder di settore e l’Autorità di regolazione dei trasporti», spiega Ciriani sull’ipotesi di riduzione delle corse dei treni e sulle iniziative da parte del governo per quanto attiene ai problemi strutturali delle linee ferroviarie. «Rfi ha avviato, infatti, uno studio per l’elaborazione di un nuovo catalogo dell’offerta, una prima versione del quale è stata condivisa con il mercato a giugno 2024, orientato ad alleggerire la pressione sui grandi impianti più congestionati, a specializzare le linee e le stazioni anche per ridurre le interferenze tra diversi servizi. Va precisato che tale riordino della struttura dell’offerta dovrà garantire lo stesso livello di connettività, incidendo prioritariamente sul sovraccarico della rete connesso a duplicazioni dell’offerta di servizi», ha aggiunto Ciriani.