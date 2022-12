Le elezioni in Sicilia, Cancelleri si ritira

«L’incontro di Giuseppe Conte con il Presidente del Consiglioè stato lungo. Si è parlato di vari temi, in primis il nodo relativo al bonus 110%: dopo avere rimesso in moto l’edilizia, rischiamo di farlo diventare la tomba di più di 60mila imprese. Tra i temi che sono stati posti al premier c’è anche quello del polo petrolchimico di, che soffre per le sanzioni alla. Noi vogliamo pesare all’interno del governo e, in maniera serena e corretta, sostenerlo. Aspettiamo risposte su questi temi, in caso contrario saràad avviare una valutazione serena». Pensieri e parole di, sottosegretario alle Infrastrutture del. «Giuseppe Conte ha le spalle grandi, ma molto grandi, per sopportare un peso così dannatamente enorme. Ora andiamo avanti ho voglia di cominciare a fare un po’ di campagna elettorale». E ancora: il leader delConte indebolito dalla vicenda siciliana? «No, anzi.E tutto questo lo sta rafforzando».«Dopo circa 3 giorni nei quali la discussione aè diventata a tratti paradossale e assurda ho deciso di ritirare la mia candidatura alle Primarie» dichiaranel corso di una conferenza stampa a. «Perché non si è parlato di quella che poteva essere una rivisitazione deldi una sua regola, di una idea per cambiare il percorso - dice - in realtà la discussione è finita solo su di me». «È una vicenda molto seria, e vedere esponenti di punta delvenire messi in difficoltà davanti alle telecamere perché l’unica domanda era sesi potesse candidare alla Presidenza mi è sembrato assurdo e paradossale, per cui ieri pomeriggio ho chiamatocomunicandogli che non ero più disponibile alla candidatura togliendo dall’imbarazzo e scusandomi per averlo messo in difficoltà».