, ex ministro della Giustizia, non candidato con ilalle elezioni Politiche 2022 , per la regola dei due mandati, in un’intervista al “ Fatto Quotidiano ” di Marco Travaglio , spiega che il centrodestra assalterà le leggi grilline, a cominciare dalla “”. «Sono convinto che vogliano attaccare le leggi che abbiamo fatto in questi anni: con questa destra dobbiamo tenere la guardia altissima» e aggiunge: «I cittadini ci hanno premiato per i provvedimenti fatti in questi anni, dal: misure che rappresentano un vero cambiamento» afferma. «Il centrodestra vuole cambiare molto sulla giustizia: dalla separazione delle carriere al ripristino dell'immunità parlamentare. Dal centrodestra arrivano segnali preoccupanti, che noiabbiamo già denunciato durante la campagna elettorale. Ma vedendo i loro eletti, non può stupire: in gran parte sono quelli dell'epoca». Non manca il commento su Nordio : «Le dichiarazioni del centrodestra denotano una mancata conoscenza delle esigenze della giustizia. I processi si velocizzano grazie a massicci investimenti in assunzioni e digitalizzazione. Gli stanziamenti che ho portato avanti da ministro non hanno precedenti: si deve ricominciare da questo. E inveceparla di risparmi sulle intercettazioni».parla anche di ergastolo ostativo . «Non si è fatto in tempo a varare una legge. Si deve ripartire dal testo che era stato approvato alla Camera. Sarà necessario capire se nel frattempo arriverà una pronuncia dellasul tema. Ma bisogna difenderei principi dell'impianto normativo voluto da». Infine, il suo futuro. «Sono un avvocato, tornerò a fare il lavoro che amo. Contemporaneamente lavorerò nel Consiglio nazionale alla struttura territoriale di cui sono coordinatore e continuerò a impegnarmi con ilper la legalità, come sempre».