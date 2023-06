Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato di nuovo all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex premier, sempre a quanto si apprende, sarebbe arrivato da poco nella struttura, accompagnato dalla scorta e si trova in questo momento al reparto Q1 (non in terapia intensiva), dove è stato in occasione dell'ultimo ricovero. Sul posto è arrivata anche la figlia Marina.

“Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all’Ospedale San Raffaele per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. L’anticipazione, ad oggi, di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme”, si legge nel bollettino medico firmato dai primari dell'ospedale San Raffaele di Milano che seguono il Cav, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

Una nota della Lega fa sapere che, durante una pausa del processo Open Arms in corso a Palermo e che vede imputato il Ministro, delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è intercorsa una telefonata tra il ministro e il presidente di Forza Italia. Nella nota viene comunicato che "è stata l'occasione per un saluto affettuoso: Salvini ha chiesto rassicurazioni sulla salute del Presidente. I due hanno scambiato anche un paio di battute scherzose sul calcio".