Riguardo la cancellazione dell'abuso d'ufficio l'ex Guardasigilli Andrea Orlando, in una intervista al Corriere della Sera, spiega che «ci troviamo di fronte a un vessillo ideologico della maggioranza e a un errore di valutazione di alcuni amministratori anche della mia parte politica. Io condivido l'esigenza di continuare un lavoro per capire se il perimetro dell'abuso d'ufficio può essere via via meglio precisato, ma l'abolizione non è possibile: è in contrasto con due trattati internazionali. Tant'è che a un certo punto Nordio ha persino detto: vabbé, se l'Europa ci costringerà a riscriverla, la riscriveremo meglio. Ma allora io mi chiedo: perché non farlo subito? Anzi secondo me il lavoro più efficace sarebbe quello della riscrittura della modalità e dei presupposti per l'iscrizione nel registro degli indagati perché quello che oggi penalizza l' amministratore pubblico è che l'iscrizione avviene quasi in automatico».