Incontro questa mattina tra il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e il Commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, per discutere delle misure di sostegno alle aziende agricole colpite dagli eventi alluvionali.

Durante l’incontro, spiega una nota, «il Ministro ha sottolineato l'importanza di fornire alle aziende agricole le risorse necessarie per il recupero delle attrezzature danneggiate». A tal fine, «è stato destinato una parte del bando dell'innovazione per sostenere tali esigenze» mentre «riguardo alla questione dei fondi europei, il Ministro ha espresso soddisfazione per l'approccio sinergico adottato, che ha consentito di ottenere un finanziamento di 60 milioni di euro».

Il Ministero punta ora ad aprire un tavolo di discussione con le Regioni per valutare ulteriori proposte ma Lollobrigida ha chiarito che questi fondi dovrebbero essere destinati principalmente a questa specifica vicenda, poiché il finanziamento originale era stato concepito proprio per tale motivo.

Inoltre, Lollobrigida ha sottolineato «la necessità di mantenere un costante rapporto di collaborazione per implementare interventi di sostegno che spaziano dall'emergenza all'intervento ordinario, dalla ricostruzione alla pianificazione strategica» e a tale scopo «il tavolo di coordinamento rappresenta un'importante struttura per garantire un'efficace operatività senza sovrapposizioni».

Il Commissario Nicola dell'Acqua, responsabile della pianificazione, potrebbe essere coinvolto in un approccio virtuoso per comprendere i termini normativi, strutturali e finanziari, al fine di promuovere l'agricoltura come soggetto chiave nella lotta al dissesto idrogeologico, anche perché quest'anno si celebra il centenario della legge Serpieri, che si basava su due pilastri: la forestazione, che deve svolgere un ruolo funzionale anche nella fase di ricostruzione, e il coinvolgimento degli agricoltori nella pulizia e manutenzione del territorio. Per il MInistero «gli agricoltori sono infatti attori fondamentali nell'economia e autentici ambientalisti» e Lollobrigida «si impegna a sostenere le aziende agricole colpite dalle calamità naturali, collaborando con il Commissario Figliuolo e le istituzioni coinvolte attuando un piano d'azione condiviso per garantire una solida ripresa del settore agricolo».