PHOTO



Alle ore 12, secondo il dato totale del Viminale, in Piemonte l'affluenza alle urne è stata del 16,38%, in Lombardia del 17,77%, in Veneto del 20,23%, in Liguria del 21,04%, in Emilia Romagna del 20,15%, in Toscana del 18,28%. In Umbria si è recato a votare il 18,57%, nelle Marche il 17,08%, nel Lazio il 15,85%, in Abruzzo il 20,12%, nel Molise il 18,78%, in Campania il 18,52%, in Puglia il 20,73%, Basilicata 16,21%, Calabria 19,35%, Sardegna 21,33%, in Sicilia 17,31%. Per quello che riguarda le città, alla stessa ora, a Roma l'affluenza alle urne degli aventi diritto al voto e' stata del 14,81% e a Milano del 16,13. A Bologna del 20,09%, a Cagliari del 19,70%, a Napoli del 16,49%, a Torino il 15,20%.