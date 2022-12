Accordo Letta-Calenda, parla Bonelli

«L’alleanzacomunica che ha deciso di rinviare l’incontro di oggi con il segretario del Pd,alla luce delle novità politiche emerse nella giornata di ieri». E' quanto si legge in una nota di. «Registriamo comunemente un profondo disagio nel paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centrosinistra che ha a cuore la difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale. Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore» aggiungono Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. hanno chiuso il tira e molla degli ultimi giorni e firmato un patto elettorale davanti a "testimon" - al gruppoalla Camera dove si è svolto l'incontro c'erano ancheed esponenti di. A chiedere l'incontro erano stati i leader di Sinistra italiana ed Europa verde dopo l'intesa siglata. «Prendiamo atto dell'accordo bilaterale tra Partito democratico e. Si tratta di un accordo che non ci riguarda - aveva spiegato il co-portavoce di Europa verde- tra l'altro non ne condividiamo molte cose nel merito delle questioni programmatiche.- aveva aggiunto - serve a verificare se ancora ci sono le condizioni di un'intesa elettorale che coinvolga l'alleanza tra Verdi e Sinistra».A fargli eco il segretario di Sinistra italiana«Questa trattativa un po' curiosa che si concentrata molto sui collegi, era partita con un veto. Ho sfidato personalmenteNoi non abbiamo paura a metterci in gioco e correre sul proporzionale.- avverte il leader di Si - non è negoziabile. Per questo consideriamo questo accordo legittimo, perché è bilaterale, ma in nessun modo vincolante sul tema programmatico della proposta politica».