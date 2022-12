Renzi, Merkel e Hollande sull'isola per il primo summit post-Brexit, focalizzato su ripresa economica e problema sicurezza

Italia, Germania e Francia sono le tre grandi protagoniste del primo vertice Ue dopo la traumatica uscita della Gran Bretagna dall'Unione. La conferenza stampa si è tenuta sul ponte della portaerei italiana Garibaldi , partita dal porto di Napoli per arrivare sull'isola.Il punto all'ordine del giorno è soprattutto il rilancio dell'Europa post-Brexit, accanto ai tre i dossier principali già avviati nel precedente incontro a Berlino: sicurezza, crescita e investimenti, giovani. I leader discuteranno anche dei temi che hanno scosso il mondo negli ultimi mesi: le relazioni con la Turchia, la questione dei migranti, il fronte libico e la guerra in Siria. Renzi in occasione del vertice ha detto: "facile buttare addosso all'Europa tutte le colpe, le colpe di tutto. Più difficile è cercare di costruire un'Europa diversa, più attenta ai valori e meno alla grande finanza. Noi ci stiamo provando, con tutta l'energia di cui disponiamo".