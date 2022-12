PHOTO



Botta e risposta via social tra il senatore leghista Pillon, già noto per le polemiche contro il Ddl Zan e fondatore del family day, e Damiano, il leader dei Maneskin. Il senatore leghista apre le danze e attacca il look scelto dal gruppo rock Maneskin a Budapest durante gli Mtv Europe Music Award. “I Maneskin a Budapest - scrive su Facebook -, davanti a un impettito presentatore in kilt (deve aver confuso gli Scoti con gli Ungari), con tanto di performer (maschietto) in culottes e giarrettiere, ricevono gli Mtv EMA. Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo”. Pillon prosegue: “Ovviamente, una volta preso il microfono, non possono esimersi dal piagnisteo per la sonora bocciatura del Ddl Zan. Guardandoli, mi chiedo: “dove sarebbero le discriminazioni?”.Il senatore leghista si chiede: “Mi piacerebbe sapere quanta carriera potrebbe fare una band che si ispirasse alle radici cristiane d’Europa, o che inneggiasse alla difesa della vita dal concepimento o che prendesse a tema la lotta alla droga”.Pillon poi prende le difese del cantante Povia: “Ricordo il massacro cui fu sottoposto Povia solo per aver osato partecipare al Family day del 2007 difendendo la famiglia naturale...È facile andare secondo la corrente del politicamente corr(o)tto. Da giovani che si dicono alternativi e ribelli mi sarei aspettato qualcosa di diverso, che so, sul palco in smoking i maschietti e in abito da sera la signorina, con tanto di dichiarazioni tipo “i bambini hanno il diritto di avere una mamma e un papà. Allora sì che avremmo visto qualcosa di davvero dirompente. ”Il senatore conclude: “Certo, si sarebbero scordati i premi e gli applausi del mainstream, ma avrebbero dimostrato di essere davvero fuori dagli schemi. Invece è sempre la solita solfa”. Replica secca di Damiano, il leader dei Maneskin: "La prossima volta completo e paPillon??" Contro replica di Pillon che rimpiange le polemiche con Fedez: «Fedez in Parlamento? Magari. Toglierebbe voti a M5s e Pd e non sarebbe certo peggio di molti di loro. Meglio avere a che fare con l’originale piuttosto che con le brutte copie".