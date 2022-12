PHOTO



Sulle pensioni "sono aperto a forme di finanziamento complementare che si possono studiare", ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, rispondendo alle domande dei parlamentari nel corso di un'audizione parlamentare sul Documento di economia e finanza. "Ci sono margini per ragionare sia sugli strumenti che sugli incentivi e sui legami tra sistema pensionistico e mercato del lavoro per migliorare le oppurtunità sia per chi sta per andare in pensione sia per chi deve entrare nel mondo del lavoro". "La questione del possibile ruolo del sistema creditizio relativamente alla flessibilità pensionistica è un tema su cui il Def non si pronuncia", ha aggiunto Padoan sottolineando che "il sistema pensionistico è uno dei pilastri di sostenibilità del sistema italiano e questo ci viene riconosciuto in sede europea".