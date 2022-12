PHOTO



Una pratica a tutela dei pm fiorentini dopo le dichiarazioni del senatore Matteo Renzi, che "destano preoccupazione, in quanto con esse vengono attribuiti ai magistrati intenti e finalità diverse e distorte rispetto all'accertamento della verità" e che denotano un comportamento ''lesivo del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilità della funzione giudiziaria''. A chiederla è un gruppo di consiglieri del Csm. La richiesta è stata depositata oggi al Comitato di presidenza che la vaglierà giovedì prossimo, 12 novembre. La richiesta è firmata da tutti i consiglieri togati di AreaDg, Giuseppe Cascini, Elisabetta Chinaglia, Alessandra Dal Moro, Mario Suriano e Giovanni Zaccaro, dai togati di A&I Sebastiano Ardita, Giuseppe Marra, Ilaria Pepe, dagli indipendenti Nino Di Matteo e Carmelo Celentano, dal togato di Magistratura indipendente Antonio D'Amato, da quelli Unicost Concetta Grillo e Michele Ciambellini, e dal laico Fulvio Gigliotti, in quota M5S. "Il senatore Matteo Renzi, indagato dalla Procura di Firenze nell'ambito di una indagine per il delitto di finanziamento illecito - si legge nella richiesta - ha reso dichiarazioni alla stampa nelle quali definisce i magistrati della Procura di Firenze come 'ossessionati', mossi da 'ansia di visibilità', e ai quali 'la ribalta mediatica piace più del giudizio di merito'. Per questo il gruppo di consiglieri chiede "l'apertura di una pratica a tutela della Autorità giudiziaria di Firenze".