LE CIFRE AGGIORNATE DELLE AGENZIE UMANITARIE UMANITARIE DELL’ONU Oltre sette milioni di ucraini fuggiti dal proprio Paese

Dall’inizio del conflitto in Ucraina lo scorso 22 febbraio, quasi 7 milioni di persone sono fuggite dal paese, ( oltre 127mila sono state accolte in Italia). Sono le ultime cifre sull’emergenza profughi rese pubbliche dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni ( Oim), l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ( Unhcr) e il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ( Unicef), che chiedono ai soggetti impegnati nella risposta all’emergenza di dare la priorità a otto azioni chiave di prevenzione e risposta alla violenza di genere. Una persona su due è una donna che, durante il viaggio, ha spesso la responsabilità di cercare rifugio e protezione anche per i bambini e le persone anziane che viaggiano con lei. Durante i conflitti e la fuga e, quando possibile, anche in caso di ritorno nei paesi di origine, le donne, le ragazze e le bambine affrontano rischi specifici di violenza di genere, affermano le tre agenzie Onu. Dall’inizio della guerra - prosegue la dichiarazione - molte sono state le testimonianze di molestie e violenze sessuali, compreso lo stupro, ricevute dai servizi di contrasto alla violenza di genere. Ai rischi della fuga si aggiungono le sfide e i problemi legati alle soluzioni di accoglienza, sia pubblica che privata, nei paesi d’accoglienza. La presenza tra gli arrivi di molti nuclei monoparentali richiede inoltre l’adozione di approcci dedicati. Resta prioritario quindi anche l’accesso inclusivo ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, materna e neonatale.