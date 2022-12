Evacuata una scuola, è allarme per il livello del fiume Seveso

Nubifragio e forti temporali dalla prima mattina a Milano con notevoli disagi per la circolazione, alcuni allagamenti soprattutto di scantinati e treni locali e linee ferroviarie urbane rallentati con qualche cancellazione. Molte strade sono state completamente sommerse e il traffico cittadino è in tilt. Anche la metropolitana si è dovuta fermare e le linee hanno ricominciato a circolare con una certa regolarità a partire dalle 12.Pre allarme per il livello dei fiumi. Il Seveso, a rischio esondazione nei quartieri a nord del capoluogo lombardo viene monitorato dai tecnici comunali. Sotto controllo anche l'Olona.