Nuova strage di camorra a Napoli, nel rione Sanità. In una sparatoria avvenuta ieri sera sono rimaste uccise due persone e ferite altre tre: le vittime sono Giuseppe Vastarella, 42 anni, e Salvatore Vigna, 41 anni.I feriti, trasportati d'urgienza in ospedale, sono Dario Vastarella, 33 anni, Antonio Vastarella, 25 anni e Alfredo Ciotola, 21 anni e sono tutti incensurati.L'agguato è avvenuto vicino a un circolo ricreativo, in un momento in cui per strada c'erano molte persone, tra cui anche dei bambini. Indaga la polizia.