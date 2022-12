PHOTO



L'Antitrust ha irrogato sanzioni per complessivi 66 milioni di euro ai principali operatori televisivi nel mercato della pay-tv: Sky e Rti/Mediaset Premium, nonchè alla Lega Calcio e al suo advisor Infront. Secondo l'Authority, l'intesa tra i colossi della tv è restrittiva della concorrenza e - in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - ha alterato la gara per i diritti televisivi sul Campionato di serie A per il triennio 2015-2018, svoltasi nel giugno 2014. Le multeNel dettaglio, la multa a Rti/Mediaset Premium ammonta a 51.419.247,25 euro, quella a Infront a 9.049.646,64 euro, quella a Sky Italia a 4.000.000 di euro e quella alla Lega a 1.944.070,17 euro.