Prima successo stagionale di Valentino Rossi che vince in Spagna contro il suo avversario di sempre, Jorge Lorenzo.The Doctor ha dominato il Gran Premio di Jerez de la Frontera, classe MotoGp, quarta gara del mondiale, mettendo in fila il compagno di squadra Jorge Lorenzo (Yamaha) ad oltre 4" e l'altro spagnolo Marc Marquez (Honda), staccato di quasi 9". Settimo Andrea Iannone (Ducati Team).Successo numero 113 in carriera per Vale, che rinsalda il terzo posto e accorcia in classifica: ora è a –24 da Marquez e a -7 da Lorenzo.Il trionfo di Rossi in terra Andalusa - gli mancava da Silverstone dell’anno scorso - ha il dolce sapore della rivincita perché conquistato in casa dei suoi "nemici" Marquez e Lorenzo, al suo fianco in prima fila al via, e battuti senza appello in gara.A 37 anni suonati Rossi si gode la meritata vittoria: "Stare sul gradino più alto in mezzo a Marquez e Lorenzo mi ha dato un gusto in più". Marquez felice del terzo posto dichiara: "Rossi strepitoso, ma io mi tengo la testa". L'antipasto del mondiale è servito.