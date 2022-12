Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Stiamo vivendo un momento importante di cambiamento climatico che colpirà maggiormente le fasce più deboli per questo servono politiche del buon abitare". A dirlo Alessandro Miani, presidente Società italiana di medicina ambientale, intervenendo alla presentazione del primo rapporto Federproprietà-Censis ‘Gli italiani e la casa - Come cambieranno valori e funzioni della casa nell’Italia post-pandemia’, presentato oggi a Roma. "La casa - sottolinea - è un ambiente confinato dome i luoghi di lavoro dove ci trascorriamo il 90% della nostra vita. Con la pandemia la casa è diventata per gli italiani un centro di servizi alla persona e abbiamo capito quanto sia fondamentale attrezzare la propria abitazione, avere cura delle mura domestiche, rendere l'ambiente in cui viviamo sano ed efficiente".