(Adnkronos) - La Commissione europea annuncerà questa settimana proposte per ridurre i rifiuti di imballaggio e per il riutilizzo dei pacchi utilizzati per le consegne online. La revisione della Direttiva UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio cercherà di raggiungere l'obiettivo di garantire che tutti gli imballaggi siano riutilizzabili o riciclabili entro il 2030 e contribuirà a ridurre l'impronta di carbonio dell’UE a zero entro il 2050. Il 40% della plastica e il 50% della carta consumati nell'UE sono destinati agli imballaggi, e questi ultimi costituiscono il 36% dei rifiuti solidi urbani.