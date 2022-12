VALENTINA STELLA

“Indipendenza della magistratura e crisi dello Stato di diritto in Polonia: una questione europea” è il titolo del convegno organizzato oggi a Torino da AreaDg e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università cittadina. Interverranno anche due magistrati polacchi: il giudice Dariusz Mazur e il pubblico ministero Pawel Pik. Ecco una loro intervista doppia che anticipa i temi della giornata, chiusa dalla relazione di Eugenio Albamonte, segretario di AreaDg.

Giudice Mazur, può spiegarci la portata di ciò che è successo in Polonia?

Situazioni di tensione tra magistratura e altri rami del potere statale si verificano in tutti i Paesi, compresi quelli con democrazie forti e consolidate. Tuttavia, ciò che sta accadendo qui da più di sei anni non ha precedenti nella storia europea del dopoguerra. In un Paese la cui Costituzione si basa sui principi della tripartizione dei poteri e sull'indipendenza del potere giudiziario, c'è stato un attacco sistematico a tutti gli organi noti come “i guardiani della democrazia”, che hanno il compito di garantire l'indipendenza del potere giudiziario e preservare la divisione costituzionale dei poteri. Il Tribunale Costituzionale è stato subordinato politicamente nel 2016, il Consiglio Nazionale della Magistratura, responsabile della nomina e della promozione dei giudici, è finito sotto il controllo politico nel 2018. Il primo è stato trasformato da efficace guardiano della Costituzione a strumento per la distruzione dello Stato di Diritto nelle mani della coalizione di governo. Negli ultimi tempi, ha sfidato i principi del primato e dell'applicazione diretta del diritto dell'Ue in Polonia e, come il Tribunale costituzionale della Federazione Russa, ha minato la validità in Polonia del diritto a un processo equo ai sensi dell'art. 6 della Cedu. Mentre il secondo, nominato in modo incostituzionale e politicizzato, ha ripetutamente dimostrato di non adempiere al suo ruolo di protezione dell'indipendenza della magistratura: così i giudici sono valutati non in base ai loro meriti ma per fedeltà al potere politico. È stata anche creata la Camera disciplinare della Corte Suprema, illegale per il diritto europeo, il cui compito principale negli ultimi tempi è stato quello di rimuovere dall'incarico i giudici che applicano il diritto europeo.

Procuratore Pik, come ha impattato su di voi la “legge museruola”?

È diretta ai giudici e ai tribunali in Polonia, non ha un effetto diretto sulla stessa Procura. Tuttavia, violando il principio dello Stato di diritto, influenza la nostra attività, distruggendo le fondamenta del sistema giuridico. È importante sottolineare che la Pubblica accusa in Polonia è morta prima e in silenzio. Non appena il partito attualmente al potere ( Legge e Giustizia) ha preso il potere nel 2015 e Zbigniew Ziobro è diventato il ministro della Giustizia, è stata introdotta la nuova legge sull'Ufficio di Procura, entrata in vigore il 4 marzo 2016. In base ai nuovi regolamenti, il numero totale dei 124 procuratori più competenti ed esperti sono stati retrocessi a gradi inferiori. Molti altri hanno preso la difficile decisione di ritirarsi dal servizio o sono stati addirittura costretti a farlo. Inoltre, almeno 60 procuratori sono stati trasferiti in unità di livello inferiore situate anche a centinaia di chilometri da casa: una peculiare sanzione disciplinare per un periodo anche di un paio di anni. Tutti quei procuratori non avevano e non hanno tuttora alcun mezzo di appello contro le decisioni del ministro della Giustizia o del suo primo vice - procuratore nazionale. Quei procuratori esperti sono stati sostituiti per lo più da altri inesperti che erano solo distaccati ( non nominati) in quella posizione e facilmente sostituibili appena non avrebbero obbedito agli ordini non ufficiali dati dai loro supervisori politici. Tutte queste azioni, insieme ai procedimenti ufficiali e disciplinari lanciati, su una scala senza precedenti, contro i procuratori che hanno osato dire la loro opinione e criticare le disfunzioni del Servizio di Procura, hanno trasformato la regola dell'indipendenza dei procuratori in un'illusione.

Giudice Mazur, come tutto questo non garantisce un processo equo per i cittadini polacchi?

In uno Stato in cui il pm è subordinato all'esecutivo e il potere giudiziario è privato delle garanzie costituzionali di indipendenza, l'intera autorità dello Stato è sempre più costruita sulla paura dei cittadini che sono privati di una reale protezione giuridica. In una tale situazione, il cittadino non ha alcuna possibilità né in un caso in cui lo Stato è parte in causa, né in un caso in cui il suo avversario è una persona legata al potere.

Procuratore Pik, qual è stata la reazione degli avvocati a quello che è successo?

Dato che i procuratori in Polonia erano sempre subordinati ai loro supervisori ( indipendenti solo all'interno delle indagini di cui si occupavano) ci sono voluti un paio di mesi per organizzarci. Nel gennaio 2017 l'associazione dei procuratori “Lex Super Omnia” è stata registrata e ha potuto iniziare la sua attività ufficiale. Immediatamente l'associazione ha iniziato a collaborare con altre organizzazioni di avvocati e con le associazioni dei Giudici polacchi ' Iustitia' e dei Giudici ' Themis' rappresentata qui dal giudice Dariusz Mazur. Oggi lavoriamo insieme perché i nostri obiettivi principali sono molto simili: assicurare il rispetto dei principi democratici e dello Stato di Diritto. Tutti gli avvocati e le loro organizzazioni, così come le Ong e i cittadini comuni che capiscono l'importanza del principio dello Stato di Diritto ci sostengono fortemente. Inoltre, in questo difficile periodo di illegalità, sia i giudici che i procuratori hanno lasciato i loro uffici sicuri e hanno iniziato a imparare a parlare con tutte queste persone che hanno bisogno del nostro aiuto per cercare di capire il loro punto di vista. Questo è l'effetto che considero un vantaggio per entrambe le nostre professioni.

Giudice Mazur, la Corte di giustizia ha respinto il ricorso della Polonia contro il meccanismo di condizionalità che subordina il ricevimento di finanziamenti dal bilancio dell'Unione al rispetto da parte degli Stati membri dei principi dello Stato di diritto: questa decisione è una svolta?

In gran parte sì, ma solo a condizione che gli organi dell'Ue richiedano coerentemente alle autorità polacche di attuare effettivamente le raccomandazioni derivanti dalle sentenze della Cgue e della Cedu. Per esempio, recentemente, il presidente polacco e due partiti del governo hanno proposto contemporaneamente ben tre progetti di legge che dovrebbero attuare le raccomandazioni della Cgue, tra cui l'abolizione della Camera disciplinare della Corte suprema. In realtà, ognuno di questi disegni di legge dà solo la minima illusione di attuare le raccomandazioni della Cgue, e la loro eventuale attuazione significherebbe mantenere il pieno controllo politico sul sistema di disciplina dei giudici. Spero che la Commissione europea non si faccia ingannare, soprattutto perché le autorità polacche notoriamente violano le sentenze della Cgue, come evidenziato, ad esempio, dalla rimozione

PAWEL

PIK

PUBBLICO MINISTERO

dall'incarico negli ultimi mesi di ben 10 giudici le cui sentenze hanno attuato raccomandazioni derivanti da sentenze della Cgue.

Procuratore Pik, perché la questione polacca è anche questione europea?

L'indipendenza della magistratura in generale, e l'indipendenza dei procuratori in particolare, è sicuramente una questione europea. La Polonia è uno stato membro dell'Ue e il diritto europeo fa ancora parte del nostro sistema giuridico: siamo obbligati a obbedire sia agli atti giuridici delle istituzioni europee che alle sentenze della Cgue. Questo è cruciale soprattutto per le persone pubbliche come giudici e procuratori. Inoltre, come procuratori abbiamo alcuni obblighi europei: dobbiamo proteggere gli interessi finanziari dell'Ue. Sfortunatamente, non possiamo garantirlo avendo il pm politicamente dipendente. La Polonia non partecipa nemmeno alla Procura Europea, cosa che l'Associazione dei Procuratori “Lex Super Omnia” considera un errore cruciale e ritiene che l'adesione al progetto sia un dovere.

Il procuratore Pik: «I pm sono politicamente dipendenti»

«L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA IN GENERALE E L'INDIPENDENZA DEI PROCURATORI IN PARTICOLARE, È SICURAMENTE UNA QUESTIONE EUROPEA.

LA POLONIA È UNO STATO MEMBRO DELL'UE E IL DIRITTO EUROPEO FA ANCORA PARTE DEL NOSTRO SISTEMA GIURIDICO.

PURTROPPO NON POSSIAMO GARANTIRLO AVENDO IL PM POLITICAMENTE DIPENDENTE»