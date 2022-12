PHOTO



Una lettera anonima con fotografie indica agli inquirenti dove scavare per trovare i resti di Roberta Ragusa. Lo riporta in esclusiva il Corriere della Sera. La donna, scomparsa da casa nel 2012, non è mai stata trovata. Unico indagato, il marito Antonio Logli. Il luogo indicato dalla fonte anonima, sarebbe un boschetto a poche centinaia di metri dall'abitazione di Logli, dove l'uomo vive con i due figli e la ex babysitter. Logli è stato a lungo indagato per l'omicidio, poi è stato prosciolto. Infine la Cassazione ha annullato l'archiviazione disposta dal gip nel 2015.