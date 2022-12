(Adnkronos) - Le aziende non stanno facendo abbastanza per fermare la perdita di biodiversità e la maggior parte di esse non ha idea dei danni alla natura causati dalle loro catene di approvvigionamento. E’ quanto emerge da un report del Carbon Disclosure project (CDP). CDP ha dichiarato che le risposte al suo questionario sulla biodiversità da parte di oltre 7.700 aziende rappresentano la più grande autovalutazione di questo tipo, realizzata in vista della la definizione di un accordo globale sulla protezione della biodiversità nei colloqui che si terranno a Montreal il 7 dicembre.