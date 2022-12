PHOTO



27 anni di reclusione e tre mesi di arresto per false informazioni alla Capitaneria. È questa la richiesta della procura generale di Firenze per Francesco Schettino. Il pg Giancarlo Ferrucci ha chiesto, alla fine della sua requisitoria durante la prima udienza del processo d'appello per il naufragio della Costa Concordia. Il pg ha nuovamente definito le pene dei reati imputati a Schettino, dal naufragio, all'omicidio colposo plurimo, lesioni plurime colpose, abbandono, false informazioni alla Capitaneria