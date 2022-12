ANTONELLA SOLDO

Una guida per genitori e figli su come parlare di cannabis. E magari provare, da una cena in famiglia, ad aprire un dibattito serio. Il cavallo di battaglia di ogni oppositore alla legalizzazione è il famoso ' per il bene dei giovani'. Nell'opinione di chi lo propone, questo argomento risulterebbe inappellabile; una verità auto- evidente in grado di inchiodare alla propria inefficacia ogni tipo di obiezione. E tuttavia, con buone ragioni, si può dimostrare che è vero l'esatto inverso: ovvero che sarebbe proprio la legalizzazione della cannabis a produrre effetti benefici per i giovani. In un paese dove questo tema è espulso dal dibattito pubblico, una lettura stupefacente.