( Ovvero soluzione sorprendentemente semplice per un problema apparentemente impossibile).

Quello che è accaduto al tribunale del riesame di Bologna ha creato qualche sconcerto, come peraltro avviene sempre di fronte a idee nuove e a soluzioni avveniristiche.

In effetti, a ben guardare, i giudici del riesame hanno dato una risposta a tutti quei teorici della procedura penale da tempo alla ricerca di formule idonee a velocizzare il processo.

La risposta è semplice: per velocizzare il processo non si fa il processo.

Appunto, l’uovo di Colombo.

Fra l’altro in questa maniera non si compromettono i sacrosanti diritti dell’accusa, atteso che la decisione - così esaltando l’altrettanto sacrosanto principio della non separazione delle carriere - recepisce pedissequamente le richieste della Procura.

Solo una preoccupazione, ed è che l’attività giurisdizionale, se svolta a ritmi così incalzanti, finisce certamente con l’essere una attività più che usurante; e allora, poiché si parla molto dell’età di pensionamento dei magistrati, forse bisognerebbe pensare di anticipare di molto tale messa a riposo per alcuni giudici.

Magari per qualcuno anche subito.