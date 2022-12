PHOTO



Avviso di garanzia per il sindaco M5S di Livorno. In questi giorni i giornali rilevavano una similitudine tra l'assedio che vi fu negli anni 90 al Psi di Craxi da parte della magistratura (assedio che portò alla morte del Psi), e l'assedio di oggi al Pd di Renzi. Però c'è una differenza. Il Psi non aveva PM amici. In questi anni invece è cresciuta una piccola schiera di PM amici del Pd. Quindi è probabile una controffensiva contro i 5 stelle. Del resto che la partita giudiziaria che si è aperta in Italia sia essenzialmente un pezzo di campagna elettorale (anzi: la parte più importante della campagna elettorale) lo riconosceva stamattina proprio il Fatto (giornale molto vicino si 5 stelle) che con notevole soddisfazione e un poco di ingenuità osservava come in meno di un mese i PM avessero portato via quasi 7 punti in percentuale di consensi al partito di Renzi. Ed è la verità.La speranza che la battaglia politica torni sui temi politici per ora è vana. Sui temi politici, al momento, è impegnato solo il Papa (e un po' Salvini). Sarà interessante però vedere se i Pm amici del Pd riusciranno a rintuzzare l'attacco dei PM 5 stelle, e a fermare l'avanzata elettorale di Virginia Raggi.