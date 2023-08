Raffaele Lombardo non può non fare un tuffo nel passato nel commentare la fine della propria vicenda giudiziaria, durata oltre dieci anni. La Corte di Cassazione ha depositato due giorni fa la sentenza con cui il fondatore del Movimento per l’autonomia è stato assolto in via definitiva dalle accuse di concorso esterno e di corruzione elettorale con l’aggravante di aver favorito la mafia. Il “patto” immaginato e sostenuto dall’accusa fra l’ex governatore siciliano e Cosa nostra non è mai stato provato. Un successo per i difensori di Lombardo, gli avvocati Vincenzo Maiello e Maria Donata Licata, che ha dato un contributo importante nell’evoluzione giurisprudenziale del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. «La Suprema Corte – rilevano i due penalisti – ribadisce un principio di diritto importante in tema di concorso esterno nel reato di associazione mafiosa mediante patto elettorale politico mafioso».

I giudici della Sesta sezione penale di Piazza Cavour hanno restituito un po’ di serenità all’ex presidente della Regione Siciliana, ma resta tanta amarezza per la fine di un sogno politico che voleva aprire una fase nuova per il Sud e l’Italia. Una fine ingloriosa provocata, come sottolinea Lombardo, da «un’aggressione mediatica, iniziata nel 2010, che, secondo uno schema collaudato, ha preceduto il processo».

Dottor Lombardo, con il deposito della sentenza della Cassazione è stata scritta la parola fine sulla sua vicenda giudiziaria. Come si sente?

Non riesco a provare né soddisfazione, né sollievo, semmai una grande amarezza. La mia vicenda giudiziaria ha investito la mia vita e mutato la storia della mia terra. Nel marzo del 2012 il gip dispose una imputazione coatta rispetto alla richiesta di archiviazione della Procura, che argomentava come non ci fossero gli elementi per sostenere l’accusa, e aveva ragione. Mi dimisi da presidente della Regione e una stagione di radicali riforme ebbe termine.

Le indagini e i processi hanno messo in piedi un teorema, smontato pezzo per pezzo dai suoi avvocati Vincenzo Maiello e Maria Licata. La sua difesa ha eliminato quel “troppo” e quel “vano” dell’accusa, elementi che hanno contribuito a distruggere la sua carriera politica. Lei è stato disarcionato mentre guidava la Regione Siciliana. Un danno incalcolabile?

Un danno incalcolabile e aggiungo irreparabile, per la mia reputazione, il mio onore, la mia famiglia, la mia iniziativa politica. Nel 2005 avevo fondato il Movimento per l’Autonomia, la Sicilia è una regione autonoma, grazie al suo Statuto speciale, che dal 2010 vive anche se la sua spinta propulsiva si è bloccata con un grave danno per il mio popolo.

È facile dare del “mafioso” ad un politico?

Conviene agli avversari ed eccita i populisti e una certa antimafia di facciata. Devo dire che la gente che mi conosce d’antica data e che conosce i miei familiari, le mie frequentazioni, i miei discorsi e le mie azioni, non ci ha mai creduto.