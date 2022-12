è finito nel tritacarne manicheo dell’“o con me o contro di me”. Toni, del quale abbiamo ospitato più di un articolo, è una delle prime vittime degli effetti collaterali di questa guerra, dell’“ordine di servizio collettivo” che in queste settimane ha intimato a ognuno di noi di schierarsi senza sfumature e senza dubbi. E capite bene che per noi è piuttosto difficile rinunciare ai dubbi. Capuozzo ha messo in discussione le immagini del massacro di Bucha . Chi scrive non ha alcuna incertezza sull’origine di quella strage. Non serve certo una commissione Onu – come ha chiesto una sbadata e “sbandata” Anpi – per risalire ai mandanti e agli esecutori di quella carneficina. Si tratta di Putin e del suo esercito, che non avrà il segno delle Ss sulla mostrina come qualche soldato del famigerato battaglione, ma si comporta come e peggio dei nazisti. L’ha detta bene, e del resto gli capita spesso,: «I russi a Bucha si comportano come i nazisti anel 1943: sono le rappresaglie di chi sta perdendo la guerra». Ciò non toglie cheabbia il sacrosanto diritto di dubitarne. Insomma, la guerra fa questi strani scherzi: mette l’elmetto e affibbia bandiere a ognuno di noi. Elimina sfumature e conduce tutti verso un manicheismo insensato. Noi non condividiamo la linea di, ma proprio per questo, oltre che per la sua bravura, nei giorni scorsi abbiamo pubblicato alcuni suoi articoli. E se ce lo concederà continueremo a farlo, perché la censura non solo è sbagliata ma è soprattutto stupida: inaridisce, conforma e massifica i pensieri. Ogni guerra, e questa in particolare, è attraversata da mille contraddizioni e dobbiamo ringraziare, anziché scomunicare, chi ce le sbatte in faccia, chi ci distoglie dal pensiero unico e dalle certezze che si sedimentano e incancreniscono dentro di noi. Anche perché, dopo un mese di guerra una cosa inizia a essere chiara: Putin non è l’unico a giocare la sua (sporchissima) partita…