Sìette anni di lavoro, sette anni, anche, di stop and go, ma alla fine la commissione britannica presieduta da sir John Chilcot rende note le conclusioni del suo mastodontico lavoro. Ed è qualcosa che “pesa”.L’intervento in Iraq è definito “affrettato”. Si potevano considerare altre opzioni pacifiche prima di entrare in guerra, visto che l’intervento non era l’ultima possibilità. Nel 2003 non esistevano minacce imminenti da parte di Saddam. Secondo il rapporto le circostanze nelle quali fu deciso che c’era un fondamento legale per un intervento militare sono “tutt’altro che soddisfacenti”.I servizi segreti non avevano stabilito “al di là di ogni ragionevole dubbio” che Saddam era in possesso di armi di distruzione di massa. “A nessun livello è stata esaminata la possibilità che l’Iraq potesse non avere armi o programmi chimici, biologici o nucleari”.Secondo il rapporto Chilcot non è vero che non si poteva prevedere la rapida ascesa del terrorismo. Blair fu messo in guardia sulla minaccia che le attività di al Qaeda, in seguito all’invasione, potessero aumentare. Blair era stato avvertito del pericolo che gli armamenti dell’esercito iracheno potessero finire nelle mani dei terroristi una volta distrutto il regime. Sapeva che le conseguenze negative si sarebbero protratte.La conferma di quello che per anni non si stancava di dirci Marco Pannella. Lui e quattro gatti di radicali (Matteo Angioli, Laura Hart, Maurizio Turco, Sergio D’Elia e, diciamolo pure: l’incredulità e lo scetticismo di tanti tuoi stessi compagni di partito), si sono battuti come leoni, alla vigilia della guerra perché si praticasse l’altra via, quella dell’esilio di Saddam, e di una transizione dell’Irak verso la democrazia sotto la guida dell’Onu. Ne indicarono le tappe, i possibili e credibili percorsi, individuando perfino i possibili “protagonisti”: esponenti di primo piano della Lega Araba, il socialista francese Michel Rocard E’ opportuno, a questo punto, ripercorrere quei giorni, perché il ricordo non si smarrisca e si “perda”.Dalla Casa Bianca, in video-conferenza il presidente americano George W. Bush si rivolge al suo segretario alla Difesa Donald Rumsfeld: “Signor ministro, per la pace nel mondo e per il bene della libertà del popolo iracheno, do l’ordine di avviare l’operazione ‘Irak freedom’. Dio benedica le truppe”. E’ il 19 marzo 2003. Comincia così la seconda guerra contro Saddam; guerra da Bush e dalla sua amministrazione fortissimamente voluta, e che vide accodarsi il leader britannico Tony Blair, Silvio Berlusconi e tanti altri della famosa coalizione dei “volenterosi”. Cosa poi accade, lo sappiamo: conquistata Bagdad, rovesciato il regime, giustiziato Saddam, quell’area di mondo continua a essere tormentata e dilaniata da mille sanguinose lotte di faida. Che Bush e Blair abbiano mentito ai loro popoli e al mondo per scatenare la guerra è acclarato; ricordiamo bene il segretario di Stato Colin Powell all’Onu, il 5 febbraio 2003: mostra le “prove” della pericolosità dell’armamento iracheno. Cinque anni dopo, è il 2008, Powell ammette che quel giorno l’ha vissuto come “l’umiliazione più terribile della mia vita”: quelle prove erano fasulle, inventate di sana pianta, per giustificare l’intervento.Menzogna, dunque, e non solo. L’amministrazione americana fa sparire una quantità di documenti elettronici di rilievo storico per sapere l’intera verità. Vengono cancellate migliaia di e-mail scambiate tra Casa Bianca, Pentagono, CIA e Dipartimento di Stato; spariti interi files che avrebbero comprovato le manipolazioni mirate a giustificare l’invasione; distrutti i video che documentavano i metodi ‘muscolari’ usati dalla Cia per interrogare i detenuti; scomparse intere giornate di comunicazioni in entrata ed uscita dalla Casa Bianca Fatti di inaudita gravità. Il Presidential Records Act impone alle amministrazioni di consegnare ogni documento agli Archivi Nazionali, che ne devono “curare la custodia, il controllo e la conservazione”. Solo i documenti lesivi per il buon nome degli ex presidenti o dei loro consiglieri possono essere trattenuti (ma non distrutti) per dodici anni prima di essere depositati. Tuttavia appena insediato Bush emana un decreto esecutivo che autorizza a trattenere ‘indefinitamente’ qualsiasi dossier in suo possesso Trattenere, tuttavia non significa distruggere. E questo dovrebbe valere anche se Cheney, nell’inchiesta aperta a suo carico all’inizio del 2009 – e insabbiata – rivendica il diritto di essere “il solo competente a decidere quali documenti sono da considerare vice-presidenziali e quali personali”, ossia non trasferibili negli Archivi Nazionali. Qui siamo, evidentemente, nel campo dell’alto tradimento. Che in America, ancora scottati dalla vicenda Richard Nixon e dal suo traumatico impeachment, si preferisca soprassedere, e si sia siglato un tacito patto tra democratici e repubblicani (tanto più che entrambi i partiti erano schieratissimi per l’intervento); che si abbia il timore che troppi imbarazzanti “altarini” possano essere scoperchiati, è cosa che si può ben comprendere. Tutto “logico”, insomma. Ma certo non è giusto, e chi “copre” si assume una grave responsabilità politica e storica, al pari di chi dopo aver sostenuto il falso ha nascosto e distrutto le prove della macchinazione.Insomma: si può concludere con sufficiente certezza che la guerra del 2003 poteva essere evitata. Non solo perché le due ragioni principali per giustificare l’attacco non erano vere: non c’erano armi di distruzione di massa e neppure impossibili abbracci strategici tra Saddam Hussein e il vertice di Al-Qaeda, ma perché fu fatta fallire la più realistica delle soluzioni: l’esilio del dittatore iracheno. Se questa strada fosse stata seguita si sarebbero evitate decine di migliaia di vittime da una parte e dall’altra, e forse oggi il paese sarebbe meno instabile di quel che non sia. Tanto più che Saddam era disponibile ad accettare l’esilio; come condizione aveva solo posto che la richiesta non venisse da parte “occidentale”, ma dalla Lega araba.Per questo motivo nel marzo del 2003 si svolge un vertice straordinario della Lega araba a Sharm el-Sheik; e qui si dispone di una testimonianza in diretta, quella dell’inviato del “Corriere della Sera” Antonio Ferrari: “La proposta, presentata dagli Emirati Arabi, doveva essere approvata. Chi mandò tutto all’aria, con una sceneggiata che seguimmo prima in diretta televisiva dall’ufficio stampa di Sharm el-Sheik e poi ascoltammo, con l’aiuto dell’interprete, senza vedere più nulla perché la tv egiziana si era dimenticata di spegnere l’audio, o forse lo aveva lasciato aperto perché tutti potessero capire. La provocazione di Gheddafi che fece il diavolo a quattro, compresi i pesanti interventi delle sue guardie del corpo donne, indebolì la volontà dei fratelli e la proposta dell’esilio si diluì, anzi si spense in un generico e pavido “bla bla”. Nessuno può dire che cosa sarebbe successo se la proposta dell’esilio a Saddam fosse stata sostenuta con vigore. L’attacco all’Iraq, voluto da troppi a tutti i costi, avvenne il 19 marzo e sappiamo tutti come è andata a finire”.Com’è finita, sì. Ma ancora non sappiamo come è cominciata. Quanto al perché, a suo tempo si scandiva lo slogan: “No blood for oil”. Temo si sia sottovalutato il ruolo da sempre giocato dalla fortissima lobby del complesso militar-industriale statunitense. Giocato allora, e probabilmente anche ora, e in grado di mettere a tacere tantissime voci. Non quella di Pannella e della sua sparuta pattuglia di radicali, che instancabili ci continuano a dire: “Dove c’è strage di diritto, c’è strage di popoli”.Non ha avuto la soddisfazione, Pannella, di poter leggere il rapporto Chilcot, che gli dà ragione su tutta la linea, ma sono certo che ne aveva indovinato il contenuto. Per questo, fino all’ultimo giorno si è impegnato allo spasmo in quella che è la logica conseguenza di quella battaglia che aveva cominciato nel 2003: la conquista dell’ennesima concreta utopia: un nuovo diritto umano da aggiungere alla lista di quelli scolpiti nella Dichiarazione universale: il diritto alla conoscenza. La riteneva la madre di tutte le iniziative politiche su cui impegnarsi, altro che bizzarra, senile mania, come l’hanno definita in tanti, e tra loro anche chi avrebbe dovuto essergli più vicino.Matteo Angioli e l’ambasciatore Giulio Maria Terzi hanno dato vita al “Comitato Globale per lo Stato di Diritto”: uno “strumento” costituito per trovare e indicare soluzioni creative con cui affrontare le sfide del nostro tempo. Una proposta è quella di affermare a livello Onu il Diritto alla Conoscenza come nuovo diritto umano. Un Diritto per il pieno esercizio della libertà di espressione, di opinione e controllo dell’operato dell’autorità pubblica nel momento in cui le cose accadono. Un Diritto alla Conoscenza che riguarda il futuro di tutti noi: la formazione di possibili alternative nei processi decisionali che devono essere dibattuti apertamente con le opzioni e le alternative politiche a confronto per meglio orientare le scelte politiche e prevenire decisioni sbagliate. Il modo migliore e più giusto per mettere a frutto quanto emerge dalla commissione Chilcot.