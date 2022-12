PHOTO



Possibile che, nell’epoca dei rottamatori, il dibattito politico si concentri sul senso della resistenza partigiana e sulle idee di Berlinguer e Ingrao?Dite quello che volete, ma è la prova provata che in questa terza repubblica di idee politiche ne circolano pochine.Ho visto il filmino del botta e risposta tra uno studente, promosso dai grillini al ruolo di eroe, e la ministra Boschi, a proposito della riforma costituzionale, e ho avuto l’impressione che nessuno dei due sapesse bene di che cosa stesse parlando.Ho visto anche i manifesti del Pd su Berlinguer e Ingrao e li ho trovati surreali. Poi ho ascoltato l’eco dell’assalto alla Boschi, feroce, di massa, per quella frase che ha detto sui veri partigiani, e mi ha fatto rabbrividire.Cosa ha detto la Boschi? Che tra “i veri partigiani molti votano sì”. Non è che sia una frase geniale, ma è corretta. Far credere che la Resistenza italiana sia schierata contro Renzi, e far intuire che è schierata contro Renzi per antifascismo e che gli antifascisti si oppongono alla riforma Renzi perché è una svolta autoritaria che ricorda loro il ventennio... beh, si capisce che è una inaudita fesseria. La riforma-Renzi è acqua e sapone. Forse non serve a niente, ma non è fascista. E allora, la Boschi si è limitata a osservare la verità: oggi dell’Anpi (associzaione nazionale partigiani di Italia) che conta 120 mila iscritti, fanno parte soprattutto militanti politici che la Resistenza non l’hanno fatta. Per evidentissime ragioni anagrafiche. E quel gruppetto di superstiti, che ragionevolmente sono qualche centinaio o al massimo poche migliaia, non votano tutti no. Chiuso.Macché! L’hanno linciata. Bersani è insorto: “non ti permettere! ”; un vecchio partigiano, Eros, l’ha definita “bella damina”, uno scrittore cult come Aldo Nove è andato oltre, le ha sparato un “vaffanculo” - di cuore, ha precisato - parlandone come della “valletta e della figa di Renzi” (testuale). Un grado, nella scala dell’odio, e del maschilismo, e del bullismo, molto alto.Ora sarebbe bello se si potesse ricominciare a parlare di politica. E anche di Costituzione (magari dopo avergli dato una letta). Senza che dei maschi troppo novecenteschi insultino la Boschi perché è donna, e senza che il Pd si inventi Berlinguer e Ingrao renziani ante-litteram. E’ chiedere troppo?