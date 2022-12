PHOTO



Voi conoscete benissimo la linea di questo giornale sulle intercettazioni. E’ favorevole alla limitazione. Però...Però, insomma, noi qualcosa di questo sindaco di Livorno, tal Filippo Nogarin, francamente vorremmo saperla. Qualcosa di personale, voglio dire. Le sue abitudini sessuali, la sua vita intima, i rapporti segreti coi familiari, le espressioni colorite che usava nel parlare: niente di speciale, queste cose qui.Perché? Ma perché saranno anche fatti di scarsa rilevanza penale, d’accordo.Ma, come ci hanno spiegato tante volte giornali e grillini, servono a inquadrare la questione, rendono un clima, fanno luce sulla personalità dell’indagato, e voi sapete benissimo - ve l’hanno spiegato sempre giornali e grillini - come la personalità dell’indagato abbia un peso molto grande nel processo di accertamento della verità.Ora le cose, a occhio, stanno così. Della Guidi, che pure non è stata indiziata di reato alcuno, le intercettazioni le abbiamo lette tutte e chi di noi ha provato a osservare che erano questioni personali si è beccato del “camorrista”. Giusto. Sappiamo poi che è stato intercettato anche il sindaco di Lodi, Simone Uggetti, che pure è stato indagato per un reato che prevede una pena che va dai sei mesi ai cinque anni di carcere, e il codice di procedura penale dice che non possono essere autorizzate intercettazioni per reati che prevedano una pena massima non superiore ai cinque anni di carcere (e però, hanno fatto osservare i magistrati, c’è un codicillo dell’articolo 266 del codice di procedura il quale stabilisce che comunque si può intercettare in caso di “turbativa del mercato”. E voi sapete benissimo che in questi anni il mercato è stato turbato due volte, una prima volta nel 2011 dalla Deutsche Bank con una operazione di circa 7 miliardi di euro che ha provocato una gigantesca crisi economica e la caduta di un governo; e poi una seconda volta da questo Uggetti, con un colpo di mano da 4500 euro, cioè quasi 700 euro al mese per pulire le piscine).Nel caso del Filippo Nogarin il problema dell’intercettazione non si pone. Non c’è bisogno di codicilli. Nogarin è indagato per bancarotta fraudolenta (pena prevista dal codice da 3 a 10 anni) per falso in bilancio (da 1 a 3 anni) e per abuso di ufficio (da 1 a 4 anni). Qualcuno può mettere in discussione il diritto di un Pm di chiedere che sia intercettato giorno e notte?Beh, noi ora vogliamo sapere se è stato intercettato e a quel punto (escludendo le intercettazioni con qualche valore penale, che non ci interessano, anche perché è del tutto evidente che questo Nogarin, come del resto il suo collega di Lodi Uggetti, non ha fatto assolutamente niente di male), chiediamo che siano consegnate ai giornalisti tutte le altre intercettazioni. Vogliamo sapere di eventuali sguattere latino-americane, vogliamo conoscere gli orientamenti sessuali e le pratiche che preferiva, le maldicenze sugli amici, i tradimenti, le bugie ai cugini e tutto il resto. E se per estrema riservatezza gli inquirenti decidessero di non rendere pubblico questo materiale, almeno chiediamo che le intercettazioni siano consegnate a Fiorenza Sarzanini o - in via subordinata - a Marco Lillo. O a tutti e due.Ps 1. Filippo Nogarin, ha fatto benissimo a non dimettersi (e ora lo diciamo uscendo dallo scherzo). L’idea che un qualunque pubblico ministero debba avere il potere di far cadere una giunta comunale, o anche regionale, emettendo un semplice avviso di garanzia è una idea aberrante. Aberrante, immagino, anche per il Pm seri, i quali se sapessero che ogni avviso di garanzia comporta la caduta di una giunta, sarebbero costretti, per prudenza e per saggezza, a limitarsi molto nell’emettere avvisi di garanzia, e questo, è abbastanza evidente, è un ostacolo e una limitazione delle indagini.Ps 2. Vorremmo che “Il Fatto”, per esempio, aggiornasse le statistiche sugli amministratori inquisiti. Per dire, sarebbe interessante una statistica sui sindaci di capoluogo. Tra i sindaci di capoluogo, se non ci sbagliamo, il Pd ha una percentuale altissima di inquisiti: il 9 o il 10 per cento. A per il centrodestra la percentuale è analoga. I 5 stelle invece hanno una percentuale più alta: 100 per cento.Ps 3. Per quanto tempo ancora dovrà restare in carcere Uggetti? Finché non si deciderà ad accusare qualche amico di Renzi? Il vero scopo dell’arresto è questo? E’ legittimo condurre le indagini in questo modo? Sono solo domande, eh, ma forse non del tutto campate in aria.