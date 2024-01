«È un primo passo». E certo non è poco. «È il primo importante tassello di un cambiamento epocale: ridefinire il processo in chiave garantista. Il sistema non ha più il pm come baricentro e, nel chiaro obiettivo dell’accertamento penale, si cancella la barbarie di qualche anno fa secondo cui un giudizio è inutile se non porta alla condanna». Francesco Paolo Sisto è soddisfatto. E non può che essere così: col via libera, decretato ieri in commissione Giustizia al Senato, al ddl Nordio, iniziano ad andare a segno diverse frecce scoccate da via Arenula.