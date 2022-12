Cataldo Intrieri, sulle pagine di questo giornale, ha espresso il suo giudizio sulla Riforma penale , invitando l’Avvocatura penalista ad essere liberale, dunque riformista e rivoluzionaria. La Riforma, - ché l’impronta dell’ex guardasigilli rimane forte nella delega che il governo si è assegnata e che è stata ratificata dal Parlamento (a proposito: tutto regolare dal punto di vista costituzionale?) - andrebbe letta nel suo complesso, senza limitarsi al tema della improcedibilità/prescrizione, per non cedere ai “risvolti pavloviani prevalgono oscura tutto”, come scrive Cataldo. Dico subito che la riflessione non mi convince e rimango assai perplesso sulla tenuta costituzionale di un istituto processuale (?) quale la improcedibilità che “concorre” e si affianca ad un istituto sostanziale quale la prescrizione; dubbi che, nell’intervista disu questo giornale, ricordacome prima di lui avevano già fattoLa questione, se affrontata con piglio esclusivamente politico e visione “riformista”, rischia dunque di far perdere la bussola sui temi dei quali - e con i quali - saremo costretti a confrontarci. Primo fra tutti il diritto e il rapporto tra il diritto sostanziale e quello processuale. Qui il punto non è di “fallacia cognitiva della “rappresentatività”, cioè di aver elevato il particolare a simbolo del tutto, ma è un altro. Ecco qual è a mio modo di vedere: in che modo poniamoO, detto altrimenti, siamo sicuri che la soluzione dei problemi del diritto sostanziale “passi” per l’utilizzo - questo sì improprio - delle norme processuali? Com’è noto la questione non è nuova. Già nel, il codice di procedura penale venne impropriamente utilizzato come strumento di general prevenzione, sovrapponendo le norme del procedere a quelle del fatto tipico in un cortocircuito di sistema che ha prodotto enormi guasti. Sin da allora, è l’organo che procede - il Pm - a decidere su quale binario avverrà l’accertamento del fatto, così che anche un delitto comunepuò “scartare” sul binario del processo speciale e meno garantista per la semplice contestazione “forzata” di un’aggravante da articolo 7. In questi casi, chi ripaga il diritto del cittadino di essere giudicato secondo le regole ordinarie e garantiste del processo ordinario? La Riforma Cartabia/Bonafede replica il medesimo errore e lo rafforza fino ad elevarlo sul piano della discrezionalità:a stabilire quale “tempo” occorre al processo e sarà il suo collega, magistrato giudicante, a dare al processo un tempo “supplementare” con una semplice ordinanza. E non mi si venga a dire che l’ordinanza andrà motivata, ché siamo abituati a leggere ordinanze, ad esempio in materia di sospensione dei termini di custodia cautelare,; provvedimenti che sono vuoti simulacri motivazionali, utili a bloccare discrezionalmente il tempo. Insomma, andiamoci cauti con l’ansia riformista, tanto più se è alimentata da un compromesso al ribasso, al quale non sono estranei piccoli “ricatti” del “mercato della politica”.Di tutti noi.