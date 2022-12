(Adnkronos) - Al costo di 60mila dollari al mese si potrà vivere o aprire un’attività commerciale nell’ appartamento che ha visto, negli anni Ottanta, vivere e lavorarci, il writer e pittore Jean-Michel Basquiat. L’immobile in questione si trova a New York, al 57 Great Jones Street, tra Bowery e Lafayette. Ma Basquiat non è l'unica celebrità collegata all'appartamento: all'epoca, il proprietario della casa era Andy Warhol, che lo affittò al giovane artista suo protetto.